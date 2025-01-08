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Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru

2025 yılı Ulusal Staj Programına başvurular alınıyor. 10 günde 200 bin başvuru oldu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 15:33, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:38
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Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde yürütülen Ulusal Staj Programı'nın 2025 yılı öğrenci başvuruları, 23 Aralık 2024 itibarıyla başladı ve 28 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek. 23 Aralık'tan bu yana programa öğrencilerden 200 bin başvuru oldu.

Ayrıntılı bilgi edinmek ve başvurmak için tıklayınız.

Ulusal staj Programı hakkında

Genç yeteneklerimizin, fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sağlanan kariyer olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen erken dönem kariyer programıdır.

Program aracılığıyla gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve çeşitli erken dönem kariyer imkanlarının tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Program'a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlilik puanları üzerinden şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir yöntem ile değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden teklif göndermektedir.

Yurt içindeki başarısının yanı sıra yurt dışında da beğeni ile takip edilen ve OECD tarafından altı kez örnek uygulama olarak gösterilen Program, pek çok gence iş hayatını henüz öğrenciyken deneyimleme ve erken dönem kariyer farkındalığı kazanma imkanı tanımaktadır.

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

01.01.2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olanlar),

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

. Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.),

. Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

ve

. Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler.

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.

**Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2'nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

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