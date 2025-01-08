TOKİ'den 11 bin 350 TL taksitle sıfır konut projesi!

Konut sahibi olmanın en zor olduğu illerin başında yer alan Ankara'da beklenen TOKİ müjdesi geldi. 2025 yılının ilk satış duyurusunu yayımlayan TOKİ kira öder gibi ev sahibi yapacak projesini duyurdu. Kuralı satılacak olan konut projesinde 2+1 konut tipinde 59 daire ve 3+1 konut tipinde 18 daire olmak üzere 77 adet konut satışa sunuldu.

Konut fiyatları ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ tarafından yayımlanan satış duyurusunda 2+1 konut 59 adet ,3+1 konut 18 adet olmak üzere 77 dairenin kura yöntemiyle satışa sunulacağı duyuruldu.

Ankara'da en az 1 senedir ikamet eden, adına ya da eşine ve velayeti altındaki çocuğuna ait tapuda kayıtlı konut bulunmayan, 18 yaş üstü Türk vatandaşları TOKİ başvururusu yapabilecekler.

TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR, PEŞİNAT VE TAKSİT KAÇ TL?

TOKİ'nin her projesinde konut fiyatları il, ilçe ve proje bazında belirleniyor. Ankara Güdül konut projesi kapsamında satışa sunulan 2+1 daire için en düşük konut fiyatı 1 milyon 816 bin TL, en düşük peşinat 454 bin TL ve en düşük aylık taksit 11 bin 350 TL oldu. 3+1 daire almak isteyenler için ise en düşük konut fiyatı 2 milyon 269 bin TL olarak belirlenirken en düşük konut peşinatı 567 bin 441 TL ve en düşük aylık taksit tutarı ise 14 bin 186 TL olarak uygulanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); İstanbul, Ankara, Trabzon, Bursa ve Kocaeli dahil olmak üzere Türkiye'deki birçok farklı şehirde zaman zaman 2+1 ve 3+1 daire satışa çıkartıyor. Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulan konutlardan bazıları, uygun fiyatları sayesinde dar gelirli vatandaşlara da hitap ediyor. Bunun sonucunda ise TOKİ tarafından açıklanan projeler hemen herkesin dikkatini çekiyor.

Öte yandan Ankara'da, TOKİ tarafından yeni bir proje başlatıldığı resmen açıklandı. Duyurulan projede çok sayıda daire 2+1 ve 3+1 satılacağı anlaşıldı.

TOKİ ÇOK SAYIDA 2+1 VE 3+1 DAİRE SATACAK

TOKİ tarafından Ankara ili, Güdül ilçesi, Yukarı mahallesi 212 adet konut ve 1 adet 3 dükkanlı ticaret merkezi kapsamında üretilecek 77 adet dairenin satışa çıkartılacağı resmen açıklandı.

Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak konutlardan 59'u 2+1 ve 18'i 3+1 olarak belirtildi.

Satışa çıkartılacak daire listesi kontrol edildiğinde, TOKİ tarafından Ankara'da satılacak en uygun 2+1 konutun; 454.007,03 TL peşinat, 120 ay vade ve 11.350,18 TL'den başlayan fiyatlarla satılacağı görüldü. Bunun yanı sıra en uygun 3+1 konut; 567.441,65 TL peşinat, 120 ay vade ve 14.186,04 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.

Ankara'da satılacak konut listesinin tamamı şu şekilde;

KONUTLAR İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ tarafından Ankara ilinde satılacak daireler için başvuru tarihleri, 20 Ocak 2025 - 24 Ocak 2025 olarak belirtildi. Başvuru bedeli ise, 2.000 TL. Başvuruya alınacak konut tipleri 2+1 ve 3+1 olarak belirtilirken, başvuru yapılacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. Türkiye genelindeki tüm şubeler olarak duyuruldu.

Kura tarihi, 05 Şubat 2025 olarak açıklandı. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 10 Şubat 2025 - 14 Şubat 2025 ve yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri 19 Şubat 2025 - 21 Şubat 2025. Bu noktada asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerinin bitiminden sonra kalan konutlar için olduğu da aktarıldı.

Daireler için sözleşme imzalanacak banka şubesi yine TC. Ziraat Bankası AŞ. Türkiye genelindeki tüm şubeler olarak duyuruldu.

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