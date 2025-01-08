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Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek

Danıştay Başkanlar Kurulunun, bazı davaların öncelikli incelenerek karara bağlanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 15:38, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 15:42
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Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek

Buna göre, Danıştay Başkanı veya daire başkanlarınca önce görüşülmesinde fayda görülen işler, önce görüşülecek.

Feragat, vazgeçme ve kabul istemli, ivedi yargılama usulü ile merkezi ve ortak sınavlara ilişkin yargılama usulüne tabi, yetkili yargı yerinin belirlenmesine dair, ara kararı verilmiş ve cevapları gelmiş veya cevap süresinin geçmesine rağmen karar gereği yerine getirilmemiş işler bu kapsamda yer alacak.

Ayrıca, yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş, ilk inceleme kararlarının temyizini içeren, bozma kararı üzerine verilen kararların temyiz incelemesine ilişkin, karar düzeltme, yargılanmanın yenilenmesi, bireysel başvuru sonucu Anayasa Mahkemesince yeniden yargılama yapılmak üzere gönderilen, kamu düzeni, güvenlik, sağlık ve ekonomiyi ilgilendiren, incelemeye alınan dosya ile benzerliği veya birlikte incelenmesinde yarar bulunan işler de önce görüşülecek.

Öncelikli inceleme kapsamına giren hususlar

Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucu doğan işlemler, belli bir ticari faaliyetin icrasını süresiz, 30 gün veya daha uzun süreli engelleyen işlemlere, toplulaştırma işlemleri, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca tesis edilen işlemler, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki işlemler, İmar Kanunu ve mevzuat uyarınca tesis edilen mühürleme, durdurma, tahliye, yıkım kararları ile belediye hizmetlerinin kesilmesi işlemleri, Kamulaştırma Kanunu kapsamındaki işlemler, Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamındaki yaptırımlar öncelikli inceleme kapsamında olacak.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'a ilişkin işlemler, grev veya lokavtın ertelenmesine ilişkin kararlar, ilaç, ortez, protez ve tıbbi cihazların teminine ve bedeline yönelik işlemler, Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi, iptali ve geri alınmasına ilişkin kararlar, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca verilen Rekabet Kurulu kararları, Şeker Kanunu uyarınca verilen bakanlık kararları da öncelikli incelenebilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararları, Sermaye Piyasası Kurulu Kararları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu kararları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kararları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kararları, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin kararlar da öncelikli inceleme kapsamında olacak.

Öncelikli ve öncelikli olmayan işler, kendi aralarında geliş tarihlerine incelenerek sonuçlandırılacak.

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