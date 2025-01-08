Başkentte özel halk otobüsleri kontak kapatacak

Ankara'da toplu taşımanın önemli bir parçası olan özel halk otobüsleri, gelir desteği ve biniş ücretlerine ilişkin taleplerinin karşılanmaması durumunda hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), gelir desteği ve biniş ücretlerinin yeniden belirlenmesi konularında gelişme olmaması halinde, 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kontak kapatacaklarını açıkladı.

750 Otobüs işletmecisi masraflardan dert yanıyor

Ankara genelinde hizmet veren yaklaşık 750 Özel Halk Otobüsü işletmecisinin, artan maliyetler ve düşük gelirler nedeniyle ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu belirtildi. Bir yolcunun maliyetinin 35 lira olmasına rağmen tam biniş ücretinin 21 TL olduğunu belirten özel halk otobüsü esnafı, öğrenci abonman, indirimli biniş ve ücretsiz geçişler nedeniyle kişi başı gelir ortalamasının 8 TL'ye kadar düştüğünü açıkladı.

ABB destek veremeyecek

2024 yılı sonuna kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından sağlanan gelir desteği, işletmecilerin zararlarını kısmen karşılasa da 31 Aralık 2024 itibarıyla bu desteğin sona erdiği açıklandı. ABB, SGK ve vergi borcu kesintileri nedeniyle gelir desteği ödemelerine devam edemeyeceğini belirtti.

13-17 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak ABB Meclis toplantısında gelir desteği için bir karar alınmaması durumunda, işletmeciler araçlarını sefere çıkaramayacaklarını ifade etti.

TÜHOB konuyu basın açıklaması ile duyuracak

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), 9 Ocak Perşembe günü saat 12.30 da, Ankara Özel Halk Otobüsleri İlçe Terminalinde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

TÜHOB'un konuya ilişkin paylaşımı şöyle: