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Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?

Dünya Ekonomik Forumu'nun yayımladığı rapora göre, 2030'a kadar iş gücü piyasasında büyük dönüşümler yaşanacak. Türkiye'de enerji teknolojileri, yapay zeka ve robotik alanlarında önemli değişimler bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 15:58, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 16:06
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Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?

Dünya Ekonomik Forumu'nun "2025 İşlerin Geleceği Raporu", iş gücü piyasasında teknolojik ilerlemeler, demografik değişimler ve ekonomik baskılar nedeniyle büyük dönüşümlerin yaşanacağını ortaya koyuyor. Rapora göre:

  • 170 milyon yeni rol ortaya çıkarken, 92 milyon rol ortadan kalkacak.
  • Net 78 milyonluk bir iş artışı öngörülüyor.
  • İşlerin %22'si dönüşümden doğrudan etkilenecek.

Türkiye'de Enerji ve Teknoloji Odaklı Değişim

Türkiye'deki firmaların %60'ı, enerji teknolojilerinin iş modellerini dönüştüreceğini düşünüyor. Bu kapsamda öne çıkan meslekler:

  • Robotik Mühendisleri,
  • Yenilenebilir Enerji Mühendisleri,
  • Otonom ve Elektrikli Araç Uzmanları.

2030 itibarıyla iş başında gereken becerilerin %44'ünün değişeceği tahmin ediliyor. Bu oran, küresel ortalamanın (%39) üzerinde. En hızlı büyümesi beklenen beceriler arasında yapay zeka, büyük veri, teknolojik okuryazarlık ve siber güvenlik yer alıyor.

Beceri Açığı En Büyük Engel

Raporda, iş dünyasındaki dönüşümün önündeki en büyük engelin beceri açığı olduğu vurgulanıyor:

  • İşverenlerin %63'ü beceri eksikliğini en büyük zorluk olarak görüyor.
  • Mevcut işlerde gerekli becerilerin %40'ının değişmesi bekleniyor.
  • 2030'a kadar 120 milyon çalışan, işsizlik riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Teknoloji ve İnsani Becerilerin Önemi

Yapay zeka ve büyük veri gibi teknoloji becerilerinin yanı sıra, yaratıcı düşünme, dayanıklılık ve çeviklik gibi insani beceriler de kritik önemini koruyor. Özellikle teknoloji ve insani becerileri birleştiren yetkinlikler giderek daha fazla talep görüyor.

Yapay Zeka ve İş Modelleri

Küresel işverenlerin yarısı, yapay zekanın iş modellerini dönüştüreceğini öngörüyor. Ancak:

  • %41'i yapay zekanın otomatikleştireceği görevler nedeniyle iş gücünü azaltmayı planlıyor.
  • %77'si çalışanların yeniden beceri kazanmasına yatırım yapmayı hedefliyor.

Demografik ve Ekonomik Baskılar

Yaşam maliyetlerindeki artış ve demografik değişimler, iş gücü piyasasında dönüşümü tetikleyen diğer önemli faktörler. Yüksek gelirli ülkelerde yaşlanan nüfus, sağlık sektöründe talebi artırırken, düşük gelirli ülkelerde artan genç nüfus, eğitim sektöründe büyümeyi destekliyor.

Somut Yatırımlar Gerekiyor

Dünya Ekonomik Forumu, hükümetler ve iş dünyasına, iş gücü piyasasındaki hızlı dönüşüme uyum sağlamak için beceri geliştirmeye yönelik somut yatırımlar yapma çağrısında bulunuyor.

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