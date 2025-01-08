Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi'nde hayata geçirdiği dijitalleşme adımlarıyla 250 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyor. Öğrenciler, tüm işlemlerini çevrim içi olarak hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 23:55, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 23:55
Yazdır
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu tüm işlemleri dijital platformlara taşıyarak, modern ve erişilebilir bir öğrenim deneyimi sunmaya devam ediyor.

Rektörlükten yapılan açıklamada, öğrencilerin kayıt yenileme, belge alma, sınav sonuçlarını görüntüleme gibi işlemleri Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 7/24 çevrim içi olarak gerçekleştirebildiği belirtildi. Bu süreçte, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve tabletler üzerinden erişim sağlanabiliyor.

ANADOLUM eKampüs ve Destek Sistemleri

Anadolu Üniversitesi, öğrenme yönetim sistemi olan ANADOLUM eKampüs ile ders kitapları ve dijital öğrenme materyallerine erişim sağlıyor. Ayrıca, öğrencilik hizmetleriyle ilgili tüm sorulara yanıt sunan Açıköğretim Destek Sistemi ve ders kitaplarının basılı versiyonlarını sunan Kitap Satış Sistemi gibi yenilikçi çözümlerle hizmet sunuluyor.

250 Milyon Lira Tasarruf Hedefi

Dijitalleşme adımlarıyla, fiziki büroların işletme maliyetlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu sayede, başta personel, kira ve enerji giderleri olmak üzere yaklaşık 250 milyon lira tasarruf sağlanması planlanıyor. Ayrıca, büro personelinin kamu alanındaki diğer ihtiyaçlara yönlendirilmesiyle insan kaynağının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Yaklaşım

Dijital dönüşüm, çevre dostu bir yaklaşımı da destekliyor. Kağıt ve enerji tüketiminin azalması, seyahat ihtiyacının ortadan kalkması gibi önlemlerle karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor. Bu yenilikçi adımlar, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde sürdürülebilirliği ön plana çıkarıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, dijitalleşme ve kaynakların etkin kullanımıyla öğrencilere modern, hızlı ve çevre dostu bir öğrenim deneyimi sunmaya devam ediyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber