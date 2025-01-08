Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu tüm işlemleri dijital platformlara taşıyarak, modern ve erişilebilir bir öğrenim deneyimi sunmaya devam ediyor.

Rektörlükten yapılan açıklamada, öğrencilerin kayıt yenileme, belge alma, sınav sonuçlarını görüntüleme gibi işlemleri Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden 7/24 çevrim içi olarak gerçekleştirebildiği belirtildi. Bu süreçte, mobil cihazlar, bilgisayarlar ve tabletler üzerinden erişim sağlanabiliyor.

ANADOLUM eKampüs ve Destek Sistemleri

Anadolu Üniversitesi, öğrenme yönetim sistemi olan ANADOLUM eKampüs ile ders kitapları ve dijital öğrenme materyallerine erişim sağlıyor. Ayrıca, öğrencilik hizmetleriyle ilgili tüm sorulara yanıt sunan Açıköğretim Destek Sistemi ve ders kitaplarının basılı versiyonlarını sunan Kitap Satış Sistemi gibi yenilikçi çözümlerle hizmet sunuluyor.

250 Milyon Lira Tasarruf Hedefi

Dijitalleşme adımlarıyla, fiziki büroların işletme maliyetlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bu sayede, başta personel, kira ve enerji giderleri olmak üzere yaklaşık 250 milyon lira tasarruf sağlanması planlanıyor. Ayrıca, büro personelinin kamu alanındaki diğer ihtiyaçlara yönlendirilmesiyle insan kaynağının daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Çevre Dostu ve Sürdürülebilir Yaklaşım

Dijital dönüşüm, çevre dostu bir yaklaşımı da destekliyor. Kağıt ve enerji tüketiminin azalması, seyahat ihtiyacının ortadan kalkması gibi önlemlerle karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor. Bu yenilikçi adımlar, hem bireysel hem de kurumsal düzeyde sürdürülebilirliği ön plana çıkarıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, dijitalleşme ve kaynakların etkin kullanımıyla öğrencilere modern, hızlı ve çevre dostu bir öğrenim deneyimi sunmaya devam ediyor.