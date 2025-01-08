İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 8'inci kez yapıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yapılan bir ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki dönemin belediye çalışanı 6 kişi hakkında açılan davanın bugün 8'inci duruşması da görüldü. Büyükçekmece 10.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra çok sayıda CHP'li isim geldi. Duruşma da taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından savcılık makamına esas hakkındaki mütalaası soruldu. Savcılık tarafından ise mütalaanın dosyada adı geçen sanıkların bazılarının başka bir dosyada da sanık olarak yer aldığı ve bu dosya ile bağlantısı olabileceği düşüncesiyle dosyanın tarafına tebliğ edilmesini istedi. Savcılık makamına bu duruma istinaden, mütalaa için ek süre istediğini ifade etti. Duruşma mütalaa açıklanması için 11 Nisan 2025 günü saat 15.00'a ertelendi.

Duruşması sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Artık bu Türkiye'nin bir klasiği haline geldi. Her duruşmada biz Türkiye'de hakimlerin ve adaletin varlığına inanmak istiyoruz. Ancak her seferinde bütün bu umudumuzu ortadan kaldıran başka örneklere başka olgulara tanıklık etmekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. Bu dava 2015 yılında yapılmış bir ihaleye dayandırılmaya çalışılıyor. Danıştay'ın soruşturma izni vermemesine rağmen iddianame ihaleden tam 7 yıl sonra 2022 yılında düzenlendi. Bugün itibarıyla 8'inci duruşmasını gördük. Bu duruşmalarda verilen bilirkişi heyetleri kamu zararı olmadığını ve dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süreçlerde dahilinin olmadığını açık bir şekilde ortaya koydu. Aslında açılmaması gereken bu dava 5'inci duruşması itibarıyla da sonuçlanmıştı" dedi.