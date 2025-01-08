İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 8'inci kez yapıldı

İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 8'inci kez yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle beraberindeki 6 kişi ile yargılandığı davanın 8'inci duruşmasında da mütalaa açıklanmadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 17:25, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 17:27
Yazdır
İmamoğlu'nun 'ihaleye fesat' duruşması 8'inci kez yapıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde yapılan bir ihalede usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki dönemin belediye çalışanı 6 kişi hakkında açılan davanın bugün 8'inci duruşması da görüldü. Büyükçekmece 10.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yanı sıra çok sayıda CHP'li isim geldi. Duruşma da taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından savcılık makamına esas hakkındaki mütalaası soruldu. Savcılık tarafından ise mütalaanın dosyada adı geçen sanıkların bazılarının başka bir dosyada da sanık olarak yer aldığı ve bu dosya ile bağlantısı olabileceği düşüncesiyle dosyanın tarafına tebliğ edilmesini istedi. Savcılık makamına bu duruma istinaden, mütalaa için ek süre istediğini ifade etti. Duruşma mütalaa açıklanması için 11 Nisan 2025 günü saat 15.00'a ertelendi.

Duruşması sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Artık bu Türkiye'nin bir klasiği haline geldi. Her duruşmada biz Türkiye'de hakimlerin ve adaletin varlığına inanmak istiyoruz. Ancak her seferinde bütün bu umudumuzu ortadan kaldıran başka örneklere başka olgulara tanıklık etmekten çok büyük üzüntü duyuyoruz. Bu dava 2015 yılında yapılmış bir ihaleye dayandırılmaya çalışılıyor. Danıştay'ın soruşturma izni vermemesine rağmen iddianame ihaleden tam 7 yıl sonra 2022 yılında düzenlendi. Bugün itibarıyla 8'inci duruşmasını gördük. Bu duruşmalarda verilen bilirkişi heyetleri kamu zararı olmadığını ve dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun süreçlerde dahilinin olmadığını açık bir şekilde ortaya koydu. Aslında açılmaması gereken bu dava 5'inci duruşması itibarıyla da sonuçlanmıştı" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber