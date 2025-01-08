Lise öğrencisi sınıf arkadaşı tarafından okulda bıçaklandı

Olay, Gebze ilçesindeki Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı şubeden 10. sınıf öğrencileri Ö.P. ile M.A. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ö.P., arkadaşı M.A'yı bacağından bıçakladı. M.A. kanlar içinde yerde kalırken ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı öğrenciyi ambulansla hastaneye götürdü. Ö.P. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tartıştığı sınıf arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli yaralandı#Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin bahçesinde kavga ettiği sınıf arkadaşı Ö.P. (16) tarafından bıçaklanan M.A. (16) yaralandı. pic.twitter.com/u11fB3kM6q MemurlarNet (@memurlarnet) January 8, 2025