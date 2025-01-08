Silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 PTT görevlisine veda

Buradaki cenaze törenine Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, PTT çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Derepazarı ilçesinde Ömer Beyazıt'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha sonra Selim Okumuş'un Hemşin'deki cenazesine katılarak ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. Okumuş'un tabutuna Türk bayrağı sarıldı, taziyeleri eşi Sevgi Okumuş kabul etti.

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