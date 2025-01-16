4/B'li personelin bir yıllık yasağına ilişkin ezber bozan karar

Danıştay: Davacının babasının sağlık mazereti nedeniyle istifa ettiği açıktır

Davacının, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışmakta iken babasının sağlık durumunu ileri sürerek Diyarbakır İline atanma talebinde bulunduğu, talebinin kabul edilmemesi üzerine sözleşmesini, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında tek taraflı olarak feshettiği anlaşılmaktadır.

KPSS 2018/5 yerleştirme sonuçlarına göre Antalya İli Finike 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna sözleşmeli sağlık teknikeri olarak yerleştirilen ve 11/06/2019 tarihinde göreve başlayan davacının, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bahisle sözleşmesinin feshedilmesinde sağlık mazereti öne sürmüş olması nedeniyle "...bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler" maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2021/2804

Karar No : 2024/3075

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: . Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli sağlık teknikeri olarak görev yapmakta iken KPSS 2018/5 yerleştirme sonuçlarına göre . 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna sözleşmeli sağlık teknikeri olarak yerleştirilen ve 11/06/2019 tarihinde göreve başlayan davacının, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesinin (b) bendinin dördüncü alt bendi uyarınca, fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmediğinden bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin... tarih ve ... sayılı işlemin iptali ile özlük haklarının fesih tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; davacının 11/06/2019 tarihinde Finike İlçesi 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışmaya başladığı, 2019 Haziran ayına ait kıst dönem ve tam maaş ödemesi için bordro hazırlanırken Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu Hesapları Bilgi Sistemine 4/B sözleşmeli personel işlemleri modeline kayıt yapılırken daha önce çalıştığı kurumda maaş işlem durumu "İstifa" kodunu aldığından dolayı sisteme kaydı yapılamaması üzerine, davacının daha önce Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışmış olduğu, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan resmi yazışmalardan 06/06/2019 tarihi mesai sonu itibariyle tek taraflı olarak sözleşmesini feshettiği ve KPSS/5 sınav sonucuna göre 11/06/2019 tarihinde yeniden sözleşmeli personel kapsamında göreve başladığı; diğer yandan, davacı tarafından, her ne kadar babasının engelli olması nedeni ile babasına bakmak üzere Diyarbakır İline yapılmasını istediği, atama talebinin reddedildiği ileri sürülmüş ise de, bu talebin reddine dair işleme de dava açılıp açılmadığı hususunda bir beyanda bulunulmadığı; bu durumda, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1. maddesinde düzenlenen "Yeniden Hizmete Alınma" şartlarını taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sözleşmeli sağlık teknikeri olarak görev yaparken babasının ağır engelli olması nedeniyle Diyarbakır İline atamasının talep edildiği, çalışmış olduğu pozisyonda Diyarbakır İlinde bir hizmet birimi olmadığından bahisle atama talebinin reddedildiği, babasının sağlık raporunu ekleyerek istifa ettiği, sonrasında Sağlık Bakanlığı Finike 1 no'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna sözleşmeli sağlık teknikeri olarak atandığı, dava konusu işlemin yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönünden hukuka aykırı olduğu belirtilerek, kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Dava konusu işlemin ve Bölge İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olan Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

11/06/2019 tarihi itibari ile Finike İlçesi 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışmaya başlayan davacının, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Diger Sağlık Personeli Atama Dairesi Başkanlığının ... tarihli ve ... sayılı yazısı ile Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde sözleşmeli Sağlık Teknikeri (Ilk ve Acil Yardım) olarak görev yapmakta iken 06/06/2019 tarihinde hizmet sözleşmesini kendi isteği ile feshettiği, ... tarihli ve ... sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince yeniden hizmete alınma şartlarını taşımadığı, sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bahisle sözleşmesinin feshedildiği, temyizin incelenen davanın bu işlemin iptali istemiyle açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1. maddesinde; (Ek:22/11/2010-2010/1169) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacının, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışmakta iken babasının sağlık durumunu ileri sürerek Diyarbakır İline atanma talebinde bulunduğu, talebinin kabul edilmemesi üzerine sözleşmesini, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında tek taraflı olarak feshettiği anlaşılmaktadır.

KPSS 2018/5 yerleştirme sonuçlarına göre Antalya İli Finike 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna sözleşmeli sağlık teknikeri olarak yerleştirilen ve 11/06/2019 tarihinde göreve başlayan davacının, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemeyeceğinden bahisle sözleşmesinin feshedilmesinde sağlık mazereti öne sürmüş olması nedeniyle "...bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler" maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, idarenin takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak, 13/06/2024 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

