Meslek lisesinden büyük hedef: Tüm okullara eğitim materyali üretmek

MTAL Mimari Yapı Teknik Ressamlığı öğrencileri, lazer kesim makinesi ile eğitim materyalleri, mimari maketler, plaketler ve madalyalar tasarlayıp üretiyor. Bu süreçte öğrenciler tasarım ekibiyle birlikte çalışarak üretime aktif katılım sağlıyor. Üretilen ürünler okula katma değer sağlıyor. Hem öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek hem de okulların eğitim materyali ihtiyacını karşılamak amacıyla bu çalışmalar yürütülüyor.

Öğrencilerle birlikte hem eğitim hem üretim sürecini bir araya getiren proje hakkında bilgi veren Atakum MTAL Mimari Yapı Teknik Ressamlığı Dalı Öğretmeni Zafer Bilge, "Öğrencilerimiz burada mimari maket çalışmalarının yanı sıra üretime katkıda sağlamak için değişik materyaller üretmekteyiz. Özellikle ev eşyaları, oyuncaklar, eğitim materyalleri ve maket çalışmaları burada sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizi döner sermaye kapsamında bu işe dahil etmek istiyoruz dedi.

Genellikle maket ve eğitim materyalleri üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bilge, "Bu çalışmalarımız genellikle maket çalışmaları ve eğitim materyalleri üzerinden gerçekleşiyor. Biz daha çok tabii ki de MEB'nın tüm eğitim materyalleri ihtiyaçlarında karşılayacak şekilde bir kapasitemiz var ve bunu bu şekilde kullanmak istiyoruz. Öğrencilerimiz de bu anlamda bize destek oluyorlar. Yine bir tasarım ekibimiz var. Bu tasarım ekibiyle birlikte öğrencilerimize çok farklı eğitim materyalleri tasarlayıp bunların kullanımını ve üretimini sağlıyoruz. Bu anlamda okul idaresinde bize bu anlamda çok büyük bir desteği var. Malzeme konusunda olsun, diğer konularda olsun büyük desteği var ve biz bu desteği arkamız alarak ve bakanlığımızla desteğiyle bu üretimleri daha sağlıklı ve daha ileri seviyeleri taşıyacağımıza inanıyoruz diye konuştu.

OKULLARIN EĞİTİM MATERYALLERİNİ ÜRETMEK İSTİYORUZ

Okullara değişik eğitim materyalleri de üretmek istediklerini ifade eden Bilge, "Öğrencilerimizle birlikte zaten maket çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Bu makineyi daha verimli hale getirmek için okul idaresi ile şöyle bir karar aldık. Özellikle MEB'na bağlı kurum ve kuruluşlarda eğitim materyalleri ihtiyacını karşılamak amaçlı bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmada da daha çok yeni eğitim materyalleri katmak derdindeyiz. Yani mevcut olanların dışında öğrencilerimizle birlikte iç tasarımlar yaparak farklı eğitim materyalleri üretip bunu bakanlığımıza bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda kullanma ve onların dağıtımını düşünmekteyiz. Planımız daha çok bu şekilde ilerleyecek dedi.

AMACIMIZ SERİ ÜRETİME DÖNMEK

MEB'na bağlı tüm okulların eğitim materyallerini seri üretim ile yapmak istediklerini ifade eden Bilge, "Okulumuzda sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde başarı gösteren tüm öğrencilerimize biz burada kendi ürettiğimiz plaket, madalya gibi ürünleri takdim ediyoruz. Onun dışında tabii ki diğer okullarımızın da bu anlamda talepleri oldu. Bizim madalya ve plaketlerimizi kullanmak istediler ve onlara özgü tasarımlar yapıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte diğer okullarında plaket ve madalya ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Bu anlamda çok yoğun bir ilgi var. Biz bu ilgiyi gerçekten çok severek karşılıyoruz. Bu anlamda bizler de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bazen perakende olarak bazen de bu şekilde kurum kurum gidiyoruz. Ama bizim asıl amacımız seri üretime dönmek. Bunun için tabii ki de alanımız yeterli, bu anlamda malzemelerimiz de yeterli. Biz bunu biraz da seri üretime dönüştürecek şekilde bir çaba sarf ediyoruz. Özellikle diğer hem tüm okullarımızı bunun içerisine katmak hem de bakanlığa bağlı tüm okulların eğitim materyalleri ihtiyacına karşılamak için de burada yoğun bir çaba içerisindeyiz diye konuştu.