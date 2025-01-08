Hazine, aralık ayında 323,9 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre:

Nakit gelirleri : 882 milyar 732 milyon lira,

: 882 milyar 732 milyon lira, Nakit giderleri: 1 trilyon 210 milyar 987 milyon lira olarak kaydedildi.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 142 milyar 32 milyon lira, faiz ödemeleri ise 69 milyar 932 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu doğrultuda, faiz dışı denge 259 milyar 300 milyon lira açık verdi.

Kur Farkları ve Kasa Azalışı

Aralık ayında nakit dengesinde toplam 323 milyar 904 milyon lira açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 4 milyar 107 milyon lira oldu.

oldu. Kasa/banka net hesabında ise 180 milyar 882 milyon lira azalış görüldü.

Hazine'nin nakit dengesi, giderlerin gelirlerden yüksek olması nedeniyle yılın son ayında önemli bir açıkla kapandı.