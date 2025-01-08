Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, piyasada fahiş fiyat denetimlerine karşı geliştirilen yeni yöntemlere dikkat çekti. Ağaoğlu, bazı satıcıların fiyat artışlarını bir anda yapmak yerine zamana yayarak tüketiciyi yanıltmaya çalıştığını ifade etti.

Ağaoğlu, "Aniden fiyatları yüzde 30-40 artırmak yerine, 4-5 günde bir veya haftada bir küçük artışlarla, 1,5-2 ay içinde fahiş fiyat artışını yayıyorlar. Örneğin, bir koli yumurta fiyatı önce 120 lira, sonra 130 lira ve bir sonraki hafta 150 lira oluyor. Bu şekilde zamlar günlere yayılarak fahiş fiyat görünümünden kaçınılmak isteniyor," dedi.

Etiket Fiyatlarına Dikkat

Geçen yılın son günlerinde asgari ücret artışı gerekçe gösterilerek bakliyat, meyve ve sebze gibi ürünlerde fiyat yükselişlerinin görüldüğünü belirten Ağaoğlu, tüketicilere etiket fiyatlarını dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu.

Cezalar 800 Bin Liraya Kadar Çıkabiliyor

Ağaoğlu, 2024 yılı itibarıyla uygulanmaya başlayan cezaların 80 bin lira ile 800 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Yerel marketler için 80 bin lira olan cezalar, zincir mağazalarda ürün başına 10 katına kadar çıkabiliyor. Ağaoğlu, "10 üründe fahiş fiyat uygulaması tespit edilirse, toplamda 8 milyon lira ceza kesilebiliyor," dedi.

Tüketicilere Çağrı

Tüketicilerin, anormal fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildirmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "81 ilde bulunan ticaret il müdürlükleri gerekli incelemeleri yaparak yaptırımları uygular. En büyük denetleyici tüketicilerdir," ifadelerini kullandı.