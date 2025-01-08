2 Büyükşehir Belediyesi 1685 memur alacak

İzmir Büyükşehir Belediye toplam 154 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Niteliğine göre KPSS puanının gerekip gerekmediği belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere;

Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplam 1531 yeni alım yapacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplam 785 itfaiye eri, toplam 315 Zabıta memuru, 25 memur, 150 Bilgisayar İşletmeni, 4 Sağlık Teknikeri, 30 Tekniker, 20 Mimar, 181 Mühendis, 2 Psikolog, 2 Sosyal Hizmet Uzmanı, 2 Sosyolog, 10 Şehir Plancısı, 5 Veteriner Hekim alımı yapacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere;

Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri, zabıta memuru ve memur alımı yapılacaktır.