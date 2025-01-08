Bakan Kurum, depremzede Hüseyin'e verdiği halı saha sözünü tuttu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik'e verdiği sözü tuttu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 18:14, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 19:10
Bakan Kurum'un halı saha sözünü tutması üzerine 15 günde yeni halı sahalarına kavuşan Çeltik, "Arkadaşlarım oyuncak alırken ben Murat abimden halı saha istedim. Halı saha isteğimin aynısını yaptılar. İnşallah bir dahaki gelişinde beraber top oynarız" dedi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun" ifadelerini kullandı.