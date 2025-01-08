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Bilge Sitesi davasında eski belediye başkanına 21 yıl hapis cezası

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında yargılanan geçmiş dönem Belediye Başkanı Kadir Kara hakkında 21 yıl hapis cezası verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 18:25, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 18:26
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Bilge Sitesi davasında eski belediye başkanına 21 yıl hapis cezası

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında yargılanan Belediye Başkanı Kadir Kara, müteahhitler ve belediye personelinin yargılandığı davada 8. duruşmanın sonunda mahkeme, sanıklar hakkında hükmünü verdi. Duruşmada; Kadir Kara, müteahhitler Ayhan Gedik ve Haluk Koç ile imar işlerinden sorumlu eski başkan yardımcısı Ayşe Sevinç Argun hakkında 21 yıl hapis cezası verildi. Binanın diğer müteahhitlerinden Mustafa İpek ve Faruk Pilge ise 8 yıl hapis cezasına mahküm edilirken. Yargılanan belediye personellerinden Mustafa Nalbant ve Hülya İnan, beraat etti.

"Bugün tarihe bir not düşüldüğü inancındayız"

Mahkeme sonrası açıklama yapan Bilge Sitesinde yakınlarını kaybedenlerin Avukatı Koray Atmaca, "Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamuoyunda bilge apartmanı olarak da bilinen 105 vatandaşımızın hayatını kaybettiği davada nihai kararını Osmaniye 1 Ağır Ceza Mahkemesi bugün itibariyle açıklamış durumda. Bu dava dosyasında yargılanan gerek sanıklar gerek yapım müellifi gerek proje müellifleri gerek o dönemin kamu görevlileri hakkında mahkeme nihai kararını vermekle nihai sonucunu açıkladı. Bu yargılama sonucunda Kadir Kara, Haluk Koç, Ayşe Argun, Ayhan Gedik, bilinçli taksir sebebiyle ölüme sebebiyet verme suçundan 21 yıl, Faruk Bilge ve Mustafa İpek, kusurlu olmaları sebebiyle 8 yıl adli kontrol şartı devam etmek şartıyla ceza aldılar. Mustafa Nalbant ve Hülya İnan isimli sanıklar ise sayın mahkeme beraatine karar verdi. 21 yıl ceza alan sanıklar bakımından mahkeme aynı zamanda tutuklama kararını da gerekçeli nihai kararıyla birlikte açıklamış bulundu. Adaletin yerine getirildiğine inananlardanız ama tabii ki kaybettiklerimize verilen ceza miktarları veya mahkemenin nihai kararı sonucunda verilen ceza oranı bir nebze olsa kaybettiklerimizi geri getiremeyecek. Adalet mücadelesi veren, yargılamanın tarafı olup da depremde yakınlarını kaybeden annelerini, babalarını, kardeşlerini, çocuklarını, eşlerini kaybedenlerin yarasına bir nebze olsa da soğuk bir su serpintisi olduğu düşüncesindeyim. Yargı yolu istinafın vereceği karara göre de yargıtaya kadar da gitme yani en üst merciye kadar da kanun yoluna her iki tarafın da kararı yargılamanın tarafı olan gerek müşteki tarafların gerek sanık taraflarının bu kararı üst mahkemeye taşıma hakları da bulunmaktadır. Bugün itibariyle tarihe bir not düşüldüğü inancındayız. Hiç değilse depremde yakınlarını kaybetmiş olan insanların da bir nebze olsa bir insan olarak düşündüğümüz zaman hukukun gereğinin mahkeme tarafından yerine getirildiği inancını paylaşanlardanım" diye konuştu.

Depremde yakınlarını kaybeden Defne Güngör, "Depremden sonra ilk defa yüzümüzün güldü. Bu ağlamamız gülme ağlaması yani mutluluk ağlaması. Adaletin yerine gelmesi için elimizden geleni yaptık. Duruşmaların hepsine katıldık. Avukatlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Biz kayıp yakınları olarak kenetlenmiştik. Bu karar bizi mutlu etti. Cezalılar cezasını tabii ki onları yerine getirmeyecek. Kayıplarımız telafi olmayacak ama onlara karşı görevimizi yapmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden Tuğba Ay, "Bu karar aynı zamanda Türkiye için bir örnek teşkil edecek. Belki ileriki yıllarda bu makamlarda, bu mesleklerde olan insanlar daha düşünerek, araştırarak, vicdanlarını sorgulayarak, mesleklerinin gereği ve etiğini yaparak işlerini yaparlar. Bu da bizim için önemli" diye konuştu

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