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Yazar Selim İleri hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 19:12, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 20:00
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Bir süredir rahatsız olan İleri, İstanbul'da 75 yaşında hayatını kaybetti.

İleri, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu.

Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in arasında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı.

Köşe yazarlığı da yapan İleri, yazı dizileri hazırladı. Radyo ve televizyonlarda kültür sanat programları sundu.

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