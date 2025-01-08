İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
Erdoğan boykot çağrısı yapmıştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk nasıl şikayet edilebilir?
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
LPG'ye indirim geliyor: Bu gece yarısı fiyatlar değişecek
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Özel okul ücretleri cep yakıyor: İşte gelen zam oranı
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Aidat ve kira belirlenmesinde yeni dönem
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Motorine zam geldi: Pompa satış fiyatına yansıdı
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
Genel Kurulda 'emekli maaşı zammı' tartışması
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
38 İlde FETÖ Operasyonu: 63 Şüpheli Yakalandı
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Meteoroloji'den il il kritik uyarı! Kademeli düşüş başlıyor
Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Karar Resmi Gazete'de: Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Mahkemeden emsal karar: Özel okul zam fazlasını iade edecek
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Erdoğan'dan Valilere: Makam odalarına sıkışıp kalmayın
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Sigara şirketlerine emsal karar: Manevi tazminat kararı çıktı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?

KFC ve Pizza Hut markalarının sahibi ABD merkezli Yum! Brands, Türkiye'deki tüm restoranlarının işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmasını sonlandırdığını duyururken, İş Gıda ise operasyonlarının, iddiaların aksine kalite standartlarını karşıladığını ve faaliyetlerine aralıksız olarak devam ettiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 19:52, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 19:54
Yazdır
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?

Yum! Brands, Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının işletmecisi İş Gıda ile franchise anlaşmalarını feshettiğini duyurdu. Şirket, fesih işleminin 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkileyeceğini belirtirken, karara gerekçe olarak İş Gıdanın Yum! Brands standartlarını karşılayamamasını gösterdi.

İş Holding AŞ'nin kuruluşu olan İş Gıdadan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Türkiye'de KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan şirketlerinin, 2020 yılında KFC ve 2022 yılında Pizza Hut markalarını bünyesine dahil ederek ilk 3 yıl içinde de toplam restoran sayısını yüzde 300 büyüme ile 537'ye çıkardığı kaydedildi.

2025 yılı itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayan İş Gıdanın, bu performansı sayesinde 2023 yılında Yum! Brands Global tarafından Yum! Büyüme Ortağı Ödülü'ne layık görüldüğü kaydedilen açıklamada, "Tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarımızın global operasyonel standartlara uygunluğu, Yum! Brands onaylı bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve operasyonumuz bu kalite standartlarını karşıladığı için, faaliyetlerine aralıksız olarak devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Yum! Brands tarafından finansal kaygılarla, acele bir değerlendirme sonucunda alındığı ileri sürülen tek taraflı fesih kararına ilişkin sürecin ise devam ettiği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber