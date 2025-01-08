DEM Parti heyeti, Demirtaş ve Yüksekdağ'ı ziyaret edecek

İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra AK Parti TBMM Grubu, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti.

DEM Parti, heyetin siyasi partilere gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti, 11 Ocak Cumartesi günü önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevinde, 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kandıra Cezaevinde ziyaret edecektir" denildi.