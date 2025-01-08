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Elektrik akımına kapılarak vinçten düşen genç hayatını kaybetti

Samsun'da elektrik teline takılan vince çıkan genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 21:51, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 21:52
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Elektrik akımına kapılarak vinçten düşen genç hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi, Organize Sanayi Bulvarı'ndaki Keş Vinç isimli işyerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray Can Göksu'nun (26) kullandığı kamyonlu vinç, elektrik tellerine takıldı. Tellerden kurtarmak için vince çıkan Eray Can Göksu, elektrik akımına kapılarak yere düştü. Ağır yaralanan Göksu, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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