Devlet hastanesinde görevli doktor kalbine yenildi
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Ocak 2025 23:49, Son Güncelleme : 08 Ocak 2025 23:50
Sinop Atatürk Devlet hastanesi'nde görev yapan Dr. Özcan Yılmaz, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle sağlık acil servise kaldırıldı. Yılmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Doktor Özcan Yılmaz, kentte sevilen ve hastalara her daim yardım eden kişiliği ile biliniyordu.