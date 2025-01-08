Devlet hastanesinde görevli doktor kalbine yenildi

Sinop Atatürk Devlet hastanesi'nde görev yapan Dr. Özcan Yılmaz, akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle sağlık acil servise kaldırıldı. Yılmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Doktor Özcan Yılmaz, kentte sevilen ve hastalara her daim yardım eden kişiliği ile biliniyordu.