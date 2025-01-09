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9 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

9 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 00:07, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 00:10
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9 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulu'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, Üretici Kadın Stantlarını gezecek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine ziyarette bulunacak.

(Mersin/09.30/11.00/12.00/13.30/15.00/16.30/17.30/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden zarar gören "Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni"ne katılacak.

(Kahramanmaraş/14.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı çalışma ziyareti kapsamında temaslarına devam edecek.

(Lefkoşa)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçları tamamlanacak. B Grubu'nda Erzurumspor FK-Göztepe, C Grubu'nda Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor, B Grubu'nda Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmaları yapılacak.

(Erzurum/13.00/Çorum/15.30/Gaziantep/18.00/İstanbul/20.30)

2- THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Alba Berlin takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçlarında; Galatasaray, Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımını konuk edecek, Beşiktaş ise Fransa'nın UFAB 49 takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Angers/22.00)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında, B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Tent takımına konuk olacak.

(Obrenovac/21.00)

5- Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Kuzeyboru, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını ağırlayacak.

(Aksaray/19.00)

6- İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Mallorca, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Cidde/22.00)

7- Dakar Rallisi'ne Suudi Arabistan'da 5. etap yarışıyla devam edilecek.

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