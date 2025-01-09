Emre Belözoğlu Beykoz'da trafik kazası geçirdi

Emre Belözoğlu Trafik Kazası Geçirdi! Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Teknik Direktör Emre Belözoğlu, İstanbul'un Beykoz ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve küçük bir operasyon geçiren Belözoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe ve Başakşehir gibi kulüplerde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yapan Emre Belözoğlu, bugün geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Beykoz'da yaşanan kazanın ardından hastaneye kaldırılan Belözoğlu, yapılan tedavinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.