Yurdun dört bir yanından yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Trabzon sallandı, AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

TRABZON'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Trabzon'da deprem oldu. AFAD, Ortahisar merkezli depremin büyüklüğünü 3,3 olarak duyurdu. Saat 07:02 sularında meydana gelen sarsıntının derinliği ise 9 kilometre olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi ise Trabzon'daki depremin büyüklüğünü 3,4 olarak duyurdu. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.