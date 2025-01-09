Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı

Türkiye Gazetesinden Mahmut Özay'ın haberine göre; YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek organize sanayi bölgelerinde meslek yüksekokullarının programlarını sektörün beklentileriyle uyumla hale getirdiklerini ve MYO'ların programlarında değişim başlattıklarını belirtti.

Başkan Özvar "Hedefimiz sektör temsilcileriyle beraber ülkemizdeki bütün MYO programlarını ve müfredatlarını piyasaların beklentileriyle uyumlu olacak şekilde yenilemek ve öğrencilerimizin daha fazla uygulamanın içinde olduğu yeni MYO modellerini hayata geçirmektir" diye konuştu. Özvar "Dijital ve yeşil beceri ağırlıklı tematik yeni MYO modelleri üniversitelerimizdeki geleneksel MYO'ların yerini alacaktır" vurgusunda bulundu.

Erol Özvar sözlerini şöyle sürdürdü: Yeni dijital meslekler olarak tarif edebileceğim yazılım ve yapay zeka tabanlı uğraşılar en fazla talep edilen kariyer kulvarlarıdır. Geçtiğimiz yıl başladığımız uzun süren çalışmalar ve istişareler neticesinde 2024 yılında 17 yeni ön lisans ve lisans programı 20 üniversitemizde 70'i aşkın sayıda açıldı. 2025 yılında da bu programların açılmasına öncülük edeceğiz. Tam doluluk oranı ile bu programlar hizmet vermeye başladı. Ülkemizin dijital beceri açığının kapatılmasında önemli rol oynayacağına inandığımız bu programların sayısını kalite standartlarını düşürmeden önümüzdeki yıllarda açmaya devam edeceğiz.

'YEŞİL' PROGRAMLAR GELİYOR

İstihdama duyarlı programlar kapsamında sağlıkta ve tarımda dijital teknolojiler ile yeşil dönüşümle ilgili insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için yeni programlar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bu sene bunları açacağız. Ayrıca kuantum teknolojisinin kullanımıyla büyüyen tehditlere çare olması için siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan insan kaynağını da artırmak istiyoruz.

MÜFREDAT DEĞİŞECEK

Arzumuz ve hedefimiz sektör temsilcileriyle beraber meslek yüksek okulları programlarının ve müfredatlarını gözden geçirmek suretiyle öğrencilerimizin daha fazla uygulamanın içinde olduğu modelleri hayata geçirmek. Sektörün beklentilerini karşılamak üzere tematik MYO'ların desteklenmesi, yeni becerilerin kazandırılması için uygulamaya alınan bir başka model olmuştur. Bu konuda gerekli adımları attığımızı bu vesileyle ifade etmek isterim.

MYO'LARA DAHA ÇOK ÖNEM VERİN

Erol Özvar, üniversite rektörlerine MYO'lara daha fazla önem vermeleri çağrısında bulundu. "Rektörlerimiz ayda en az birkaç sefer kendi üniversitelerinin meslek yüksekokullarına gitmeli ve orada çalışmaları yerinde incelemelidir. Mutlaka bu programların kalite standartlarının, eğitim öğretim seviyesinin öğrencilerin durumunun o programlardaki öğretim elemanlarının OSB'lerdeki firmalarıyla iş yerleriyle ilişkilerini yakından takip etmelidir" dedi. Özvar, üniversite yönetimlerine çağrıda bulunarak MYO'lardaki programların akreditasyon çalışmalarına başlamalarını da rektörlerden rica etti. Yapılan açıklamada meslek yüksekokullarının programlarını akredite eden kurumların faaliyetlere başladığı duyuruldu.

64 MİLYON 500 BİN TL EĞİTİM DESTEĞİ VERİLDİ

YÖK Başkanı Özvar: Meslek yüksekokulu mezunlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin sanayi ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, buna bağlı olarak istihdamlarının artırılması, iş piyasasını tanımaları ve üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi maksadıyla Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) kurulan MYO'larda imalat, lojistik ve bilişim alanlarına yönelik belirlenen 32 önlisans programına Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim desteği veriliyor. 2024 yılında OSB içinde kurulan 17 MYO'da öğrenim gören 5.623 öğrenci için toplamda 64.554.179 TL eğitim desteği sunuldu. Destek alan toplam önlisans program sayısı 88.

Ülkemizde 2023 yılı itibarıyla MYO mezunlarının ortalama istihdam oranı %61,27 iken OSB-MYO'lardan mezun olanların ortalama istihdam oranı %78.

OSB-MYO mezunları arasında istihdam oranının bu denli yüksek olmasının iki temel sebebi; eğitim müfredatlarının sektörün talepleri doğrultusunda hazırlanması ve öğrencilerin iş yerinde uygulamalı eğitim almalarıdır.

'DESTEKLERİ GERİ ÇEKERİZ' UYARISI

Başkan Özvar, MYO'ların yeniden değerlendirilmeye alınacağı, yapılan yıllık incelemede standartları karşılamayan MYO'lardan desteklerinin geri çekileceği uyarısında bulundu. Özvar, MYO'larda öğretim üyesi tedarikinde zorluk çekilen seçmeli derslerde meslek erbaplarının ders vermelerine ilişkin çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Özvar istihdama duyarlı olmayan programların tasfiyesinin sürdürüleceğini belirterek "Yükseköğretim vizyonumuz gereği bu konu gündemimizde önemli bir yer tutmaya devam edecektir" dedi.

STAJ İMKANLARI ARTIRILACAK

Öğrencilerin staj ve iş yeri imkan ve sürelerinin artırılacağını ve çeşitlendirileceğini de belirten Özvar "İş gücü piyasalarında istihdamı kolaylaştırma hedefiyle, üniversitelerimiz tarafından sunulan staj ve iş yeri uygulama imkan ve sürelerinin hem genişletilmesine hem de çeşitlendirilmesine destek vermektir. OSB'lerde MYO uygulamaları bu bakımdan güzel birer örnek olarak anılabilir"

dedi.