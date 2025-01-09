Fırsatçılara göz açtırılmayacak: Fahiş fiyatı dört koldan şikayet edin

Araç sahibi olmak isteyenler, Otomobil kredilerinde düşüş başladı!
Araç sahibi olmak isteyenler, Otomobil kredilerinde düşüş başladı!
6 ilde ekmeğe zam geldi
6 ilde ekmeğe zam geldi
Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı
Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı
Meteorolojiden rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı
Meteorolojiden rüzgar, buzlanma ve çığ uyarısı
Trabzon'da deprem oldu!
Trabzon'da deprem oldu!
Faiz indirimleri kredilere sınırlı yansıyacak
Faiz indirimleri kredilere sınırlı yansıyacak
GSS'YE ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti
GSS'YE ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Ulusal staj programına 20 günde rekor başvuru
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Acılı baba: Beş bin lira için 5 yaşındaki oğlumu öldürdüler
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 1 pilot yaralı
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
SGK cevapladı: Yemek kartıyla market alışverişi yapılabilecek mi?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı memur ve emekli maaşları ne zaman yatacak?
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Prof.Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı: Bölge sıkışıyor!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Özel okulda skandal! Kazandığı bursu yüzde 75'den 25'e düşürdüler
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fırsatçılara göz açtırılmayacak: Fahiş fiyatı dört koldan şikayet edin

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fırsatçılara karşı verilen mücadeleye tüketicilerden de destek istedi. Bolat, fahiş ve haksız fiyat uygulayanların, CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi mobil uygulaması üzerinden ihbar edilebileceğini kaydetti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 07:59, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 08:01
Yazdır
Fırsatçılara göz açtırılmayacak: Fahiş fiyatı dört koldan şikayet edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yılın ilk Kabine Toplantısı'ndan sonra ürünlerinde fahiş fiyat artışı uygulayan işletmelere tepki göstermiş ve bu konuyla mücadele noktasında vatandaşlara "boykot" çağrısında bulunmuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirterek, "Bu konuda fırsatçılara, stokçulara, tamahkarlığa, karaborsa zihniyetine izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın da fırsatçılara karşı taviz vermeden fahiş fiyat uygulayan işletmeleri boykot etmesini, bu konudaki şikayetlerini iletmelerini istiyoruz" dedi.

CEZALAR 12 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ

Özellikle asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte vatandaşların fahiş fiyat artışları ve haksız kazanç sağlamaya yönelik mağduriyet yaşamaması için başlayan denetimlerin 81 ilde devam edeceğini açıklayan Bolat, vatandaşların fahiş fiyat uyguladığını düşündükleri işletmeleri, kendilerine bildirmeleri gerektiğini söyledi. Bolat, "Cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla fahiş fiyat cezasının üst sınırı 1 milyon liraya, stokçuluk cezasının üst sınırı ise 12 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca stokçuluk yapanların iş yerlerinin 6 güne kadar kapatılması mümkün hale getirildi" şeklinde konuştu.

VERGİ USÜLSÜZLÜKLERİDE İHBAR EDİLİYOR

Piyasada adil rekabetin sağlanması, tüketicilerin korunması ve haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye genelinde denetimler sürdürülürken, vatandaşlar da şikayetlerini çeşitli yollarla ilgili kurumlara iletebiliyor. Tüketiciler, Alo 175 Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetlerini bildiriyor. Ayrıca, kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak arama motoruna 'Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi' yazarak, karşılarına çıkan sayfadaki "yeni şikayet bildirimi" butonuna tıklayıp karşılarına çıkan formu doldurarak başvurularını iletebiliyor. Vatandaşlar ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla da şikayette bulunabiliyor. Öte yandan vergi usulsüzlükleri ile fiyat artışlarıyla ilgili şikayetler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) da ihbar edilebiliyor.

4-5 GÜNDE BİR ARTIŞLARLA ZAMMI 2 AYA YAYIYORLAR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı firmaların birçok noktada fahiş fiyat denetimine takılmamak için farklı yöntemler geliştirdiğini söyledi. Ağaoğlu, "Fahiş fiyat denetimleri artınca marketler, firmalar ve toptancılar kendine göre önlem alıyor, farklı yöntemler geliştiriliyor. Fiyat yükselişini birden yüzde 30-40 artırmak yerine 4-5 günde bir, haftada bir küçük artışlarla 1,5-2 ay içine yayıyorlar. Uyanıklar, yüzde 8, yüzde 11, yüzde 12 gibi artışlarla ilerliyorlar. Burada tüketicilere büyük iş düşüyor. En büyük denetleyici tüketicilerdir" diye konuştu. Ağaoğlu, tüketicilerin etiketlerdeki fiyat değişikliğine dikkat etmesini isteyerek, "Tüketiciler anormal fiyat artışı tespit ettiklerini Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna göndersinler. 81 ilde bulunan ticaret il müdürlükleri gerekli incelemeleri yapar" ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber