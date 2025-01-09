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Beş yılda 170 milyon yeni iş fırsatı

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre, dünya çapında 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 08:01, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 08:02
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Beş yılda 170 milyon yeni iş fırsatı

Dünyada teknoloji, ekonomi, demografi ve yeşil enerji dönüşümündeki küresel eğilimlerin değişmesiyle 2030'a kadar 78 milyonluk net yeni iş fırsatı oluşacağı tahmin ediliyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Mesleklerin Geleceği 2025 Raporu'na göre, söz konusu gelişmelerin etkisiyle dünya çapında 170 milyon yeni iş fırsatının ortaya çıkacağı öngörülüyor. Ancak bu değişen eğilimlerin, 92 milyon mevcut istihdamı da yerinden edeceği ve böylece 2030'a kadar toplamda 78 milyon net istihdam fırsatının oluşacağı düşünülüyor.

KASİYERLİK TARİHE KARIŞIYOR

Dünyada en hızlı büyüyen mesleklerin bir kısmını teknoloji, veri ve yapay zeka alanları oluştururken, teslimat, bakım, eğitim ve tarım gibi temel ekonomi rollerinde de büyüme bekleniyor. En hızlı büyüyen meslekler arasında sırasıyla tarım işçisi, hafif kamyon veya teslimat hizmeti sürücüsü, yazılım ve uygulama geliştiricisi, inşaat ve son kat ustası, mağaza satış görevlisi, gıda işleme ve ilgili alanlar, araç, minibüs ve motosiklet sürücüsü, hemşirelik, gıda ve içecek servis pozisyonları öne çıkıyor. En hızlı azalan meslekler arasında ise kasiyer ve gişe memuru, yönetici asistanı ve sekreteri, bina kapıcısı, temizlikçi ve temizlik görevlileri ile banka gişe memuru yer alıyor.

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