Dolar günü 35,33 TL'ye gerileyerek tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,3630 35,3640 35,3290 35,3300 Avro 36,4030 36,4040 36,5350 36,5360 Sterlin 43,6180 43,6270 43,4660 43,4740 İsviçre frangı 38,8100 38,8170 38,7780 38,7880 ANKARA ABD doları 35,3330 35,4130 35,2990 35,3790 Avro 36,3630 36,4430 36,4950 36,5750 Sterlin 43,5580 43,7680 43,4060 43,6160