Dolar günü 35,33 TL'ye gerileyerek tamamladı
Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. 9 Ocak Perşembe güncel döviz kurları şöyle...
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 17:50, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 18:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,3630
|35,3640
|35,3290
|35,3300
|Avro
|36,4030
|36,4040
|36,5350
|36,5360
|Sterlin
|43,6180
|43,6270
|43,4660
|43,4740
|İsviçre frangı
|38,8100
|38,8170
|38,7780
|38,7880
|ANKARA
|ABD doları
|35,3330
|35,4130
|35,2990
|35,3790
|Avro
|36,3630
|36,4430
|36,4950
|36,5750
|Sterlin
|43,5580
|43,7680
|43,4060
|43,6160