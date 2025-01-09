Rahmi Koç Seymanbaşı ilan edildi
Türkiye'nin ünlü iş adamlarından Rahmi Koç için Ankara'da "Seymenbaşı Töreni" düzenlendi. Törene ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr.Metin Özaslan'da katıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 08:20, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 08:25
Türkiye'de iş dünyasında önemli isimlerinden Rahmi Koç için Ankara'da özel bir etkinlik düzenlendi. Ankaralı bir aileye mensup olan ve Ankara'da dünyaya gelen Rahmi Koç yapılan etkinlik ile Ankara kültürünün önemli simgelerinden olan "Seymanbaşı" oldu. Seymen kültürünün Ankara'nın kimliğine etkisi bilinirken Rahmi Koç bu çok özel ünvana layık görüldü.
Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri de törene katıldı.