Rahmi Koç Seymanbaşı ilan edildi

Türkiye'de iş dünyasında önemli isimlerinden Rahmi Koç için Ankara'da özel bir etkinlik düzenlendi. Ankaralı bir aileye mensup olan ve Ankara'da dünyaya gelen Rahmi Koç yapılan etkinlik ile Ankara kültürünün önemli simgelerinden olan "Seymanbaşı" oldu. Seymen kültürünün Ankara'nın kimliğine etkisi bilinirken Rahmi Koç bu çok özel ünvana layık görüldü.

Etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleri de törene katıldı.

Dr.Metin Özaslan'dan Seymenbaşı Beratı paylaşımı