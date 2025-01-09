Poşet çay değil plastik içiyoruz!

Araştırmaya göre polipropilen poşetler, mililitre başına 1,2 milyar parçacık, selüloz poşetler mililitre başına 135 milyon parçacık, naylon-6 poşetler mililitre başına 8,18 milyon parçacık salgılıyor. Plastik parçacıkları 136-244 nanometre arasında değişiyor ve bazıları insan hücre çekirdeğine kadar ulaşabiliyor.

Bu parçacıklar potansiyel sağlık riskleri taşıyor. Plastiklerin bağırsak hücreleriyle etkileşimi, hücre çekirdeğine ulaşma potansiyeli nedeniyle uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği düşünülüyor.