Poşet çay değil plastik içiyoruz!
İspanya'daki Barcelona Özerk Üniversitesinin yeni araştırması, çay poşetlerinin sıcak suya bırakıldığında önemli miktarda mikro ve nano plastik parçacık saldığını ortaya koydu.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 08:24, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 08:26
Araştırmaya göre polipropilen poşetler, mililitre başına 1,2 milyar parçacık, selüloz poşetler mililitre başına 135 milyon parçacık, naylon-6 poşetler mililitre başına 8,18 milyon parçacık salgılıyor. Plastik parçacıkları 136-244 nanometre arasında değişiyor ve bazıları insan hücre çekirdeğine kadar ulaşabiliyor.
Bu parçacıklar potansiyel sağlık riskleri taşıyor. Plastiklerin bağırsak hücreleriyle etkileşimi, hücre çekirdeğine ulaşma potansiyeli nedeniyle uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabileceği düşünülüyor.