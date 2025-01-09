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Araç sahibi olmak isteyenler, Otomobil kredilerinde düşüş başladı!

Türkiye'de otomotiv pazarı geçen yıl 1 milyon 238 bin adet satışla rekor kırdı. Otomobil fiyatları ise durgun görünüm sergiledi ve reel olarak %30 geriledi. Faizlerde gerileme, taşıt kredilerinde de kendini gösteriyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 09:50, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:34
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Araç sahibi olmak isteyenler, Otomobil kredilerinde düşüş başladı!

TCMB'nin faiz indiriminin ardından konut ve ihtiyaç kredisi oranlarında yaşanan düşüşler, taşıt kredilerinde de kendini göstermeye başladı.

Otomobil hayali kuranlar "araç kredisi" aramalarını hızlandırırken; son durumda en uzun vade 48 ay olarak uygulanıyor. Bu vadede bir taşıt kredisi almak için ise maksimum tutar BDDK tarafından 400 bin TL ile sınırlandırılmış durumda.

2024 OTOMOBİL SATIŞLARI

Piyasaya bakıldığında, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, geçtiğimiz günlerde 2024 yılı rakamlarını açıkladı. Buna göre;

-Geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarı %0,5 büyüme ile 1 milyon 238 bin 509 adede ulaştı ve rekor kırdı.

-Otomobil satışları Ocak-Aralık 2024 döneminde 980 bin 341 adet oldu ve yıllık bazda %1,3 yükseldi.

-Hafif ticari araç satışları ise %2,7 gerileme gösterdi ve 258 bin 168 adet olarak gerçekleşti.

2024 OTOMOBİL FİYATLARI

Öte yandan otomobil fiyatları 2024 yılında; yüksek faiz ve stabil döviz kurunun etkisiyle durgun bir görünüm sergiledi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından geçen ay açıklanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre; ortalama fiyatlarda sadece %1,2 oranında artış gerçekleşti ve otomobilde (enflasyonda arındırılmış) reel kayıp yüzde 30,4 olarak gerçekleşti.

OTOMOBİL KREDİ HACMİ

Tüketici kredilerine bakıldığında ise toplam hacim içinde en düşük pay %3,75 ile "taşıt" kaleminde gerçekleşiyor. BDDK verilerine göre 20 Aralık haftasında 74 milyar 710 milyon TL olan taşıt kredisi hacmi, 27 Aralık haftasında 75 milyar 567 milyon TL'ye yükseldi.

Sektör temsilcileri; taşıt alımlarında sıklıkla ihtiyaç kredilerinin ve kredi kartlarının da kullanıldığını belirtiyor.

200 Bin TL Taşıt Kredisi Geri Ödeme Tabloları

12 Ay Vade Geri Ödeme

  • Kuveyt Türk (%3,72 - Araç Finansmanı)
  • Aylık Taksit: 22.356 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 269.432 TL
  • Akbank (%3,88)
  • Garanti BBVA (%3,89)

24 Ay Vade Geri Ödeme

  • Akbank (%3,70)
  • Aylık Taksit: 14.227 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 342.609 TL

36 Ay Vade Geri Ödeme

  • Kuveyt Türk (%3,62)
  • Aylık Taksit: 11.634 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 419.975 TL

48 Ay Vade Geri Ödeme

  • Kuveyt Türk (%3,62)
  • Aylık Taksit: 10.575 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 508.759 TL

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