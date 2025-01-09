Aile hekiminden rapor alırken ücret ödenecek

Sağlık raporu ve ehliyet için aile hekimliğini tercih eden vatandaşlar artık bu hizmetler için para ödeyecek.

BELLİ BİR MİKTAR ÜCRET ALINACAK

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre; Aile hekimlerinden alınan bazı raporlar ücretli hale gelecek. Örneğin ehliyet raporu için başvurulması durumunda belli bir miktar ücret alınacak. Raporlar karşılığı toplanan ücretler döner sermayeye aktarılacak.