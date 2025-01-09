Baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Uygunsuz ürünler listesinde hangi markalar var?

Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.

Son yapılan testlerde; baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta, dana etinde kanatlı eti kullanımı tespit edildi.

İşte taklit ve tağşiş listesine giren yeni ürünler: