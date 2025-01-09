Adres sordu, 'bilmiyorum' yanıtını alınca kurşun yağdırdı
Bursa'da yaşanan olay, duyanları hayrete düşürdü... Bir kafenin önünde bekleyen bir kişiye adres soran şahıs, "Bilmiyorum" yanıtını alınca adeta dehşet saçtı... Öfkelenen saldırgan, "Ne demek adresi bilmiyorsun" diyerek silahına sarıldı ve peş peşe ateş açtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 08:58, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 08:58
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde tabancayla bacağından vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
İhsaniye Mahallesi Temel Sokak'ta meydana gelen olayda, F.M. isimli kişi, adresi bilmediğini söyleyen 53 yaşındaki E.Ö.'ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun?" diyerek tepki gösterdi ve ardından tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Dizinin alt kısmından yaralanan E.Ö, sağlık ekibince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.