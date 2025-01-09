Adres sordu, 'bilmiyorum' yanıtını alınca kurşun yağdırdı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İhsaniye Mahallesi Temel Sokak'ta meydana gelen olayda, F.M. isimli kişi, adresi bilmediğini söyleyen 53 yaşındaki E.Ö.'ye, "Ne demek adresi bilmiyorsun?" diyerek tepki gösterdi ve ardından tabancayla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

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