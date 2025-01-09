Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 17:31, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 17:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 40 dakika sürdü.
Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.