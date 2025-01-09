81 ilde sahte alkol operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, X üzerindenn Çengel-16 operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Sahte alkole yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. "Çengel-16" adı verilen operasyon, 81 ilde gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında:

Yakalanan şüpheliler: 46 kişi

46 kişi 50 bin 105 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi

ele geçirildi Ele geçirilenler: 4 bin adet sahte bandrol, 11 bin 783 litre etil alkol ve, 38 bin 322 litre sahte alkol

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum."