Çok sayıda düzensiz göçmen kurtarıldı
Ayvacık açıklarında lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 09:14, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:15
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında arızalanan bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebi olduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Botu "TCSG-905" sevk edildi.
Lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 14'ü çocuk 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.