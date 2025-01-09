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Ev sahibi, kirasını ödemeyen kiracısına hayatının şokunu yaşattı

İstanbul'da bir ev sahibi, iddiaya göre kiracısının kirasını ödememesi üzerine evin kilidini değiştirdi ve evdeki değerli eşyaları sattı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 09:27, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:36
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Ev sahibi, kirasını ödemeyen kiracısına hayatının şokunu yaşattı

İstanbul'da ev sahibi ile kiracı arasında ilginç bir olay yaşandı.

KİRADA ANLAŞAMADILAR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Nazım S. uzun süredir Tuncay K.'nın Ataşehir'deki evinde kiracı olarak ikamet ediyordu. İkili kira konusunda anlaşamadı, sorun mahkemeye taşındı.

KAPI AÇILMADI, EMLAKÇIYA KOŞTU

İddiaya göre, kiracı Nazım S., 21 Mayıs günü evine gittiğinde kapıyı açmak istedi ancak olmadı. Soluğu emlakçıda alan adam duydukları karşısında şoke oldu. Emlakçı Murat K.'ya kapının kilidinin değiştirildiğini, bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Emlakçının olayla ilgisi olmadığını öğrenen Nazım S., çilingir yardımıyla eve girmeyi başardı.

'800 EURO, 10 BİN LİRA, ROLET SAAT ÇALINDI'

İddiasına göre, evinde sakladığı 800 euro, 10 bin lirası, bir adet replika Rolex marka saati, altınları ve telefonu ortalıkta yoktu. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Nazım S., ev sahibinin kilidi değiştirerek içeri girip para, altın ve değerli eşyasını çaldığını ileri sürdü.

EV SAHİBİ TEHDİT ETTİ

Dilekçesinde kiracı adam, olay günü evine gittiğinde anahtarının kapıyı açmadığını, bunun üzerine emlakçıya sorduğunu, ardından da ev sahibi Tuncay K.'yı aradığını aktardı. Tuncak K.'nın telefonda kendisine kilidi değiştirdiğini itiraf ettiğini öne süren Nazım S., ev sahibinin anahtarı vermeyeceğini, eve sürekli tebligat ve polis geldiğini, zararını ödeyeceğini, evden çıkmasını istediğine dair söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Öte yandan ev sahibi tarafından tehdit edildiğini belirterek, ev girdiğinde 800 Euro, 10 bin bira, 1 adet replika Rolex saat, 1 adet beyaz altın küpe ve 1 adet cep telefonunun evde olmadığını gördüğünü anlattı. Kiracı Nazım S.'nin şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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