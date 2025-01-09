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Bakan Şimşek'ten ilk kez ev sahibi olacaklara müjde!

MÜSİAD'ın düzenlediği programda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara müjde verdi. Bakan Şimşek, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara sosyal konut projelerinde uygun faizli kredi desteği sağlanacağını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 09:34, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 09:37
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Bakan Şimşek'ten ilk kez ev sahibi olacaklara müjde!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD tarafından düzenlenen 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri programında, dar gelirli vatandaşlara ve ilk defa ev sahibi olacaklara yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek, 2025 yılında 250 bin sosyal konutun hayata geçirileceğini ve uygun faizli kredi desteği sağlanacağını müjdeledi.

DAR GELİRLİYE ÖNCELİK

Bakan Şimşek, programda yaptığı konuşmada,

"Bu dönemde en önemli önceliğimiz, dar gelirli vatandaşlarımızın ve ilk kez ev sahibi olacakların konuta erişimini kolaylaştırmak. Konut, yaşamın en önemli bileşenlerinden biri, özellikle kira yükü vatandaşlarımızı zorluyor. Bu nedenle konut arzını artırmak ve finansal koşulları daha elverişli hale getirmek için çalışıyoruz.dedi.

250 BİN SOSYAL KONUT TAMAMLANACAK

Şimşek, 2025 yılı içinde 250 bin sosyal konutun tamamlanacağını, bu projelerin ilerleyen yıllarda da devam edeceğini belirtti. Sosyal konut projelerinin dar gelirli vatandaşlar için konut edinmeyi kolaylaştıracağını vurgulayan Şimşek, bu projelerle konut arzını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

UYGUN FAİZLİ KONUT KREDİSİ

İlk defa ev sahibi olacak vatandaşlar için uygun faizli konut kredisi müjdesi veren Bakan Şimşek,"Bütçe desteği ve uygun finansman seçenekleriyle konut alımını kolaylaştıracağız. Finansal koşullar, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde çok daha elverişli hale gelecek." diye konuştu.

BAŞVURULAR 2025 SON ÇEYREKTE BAŞLIYOR

Sosyal konut projelerine başvuruların 2025 yılının son çeyreğinde başlayacağını açıklayan Bakan Şimşek, projeye ilişkin detayların ilerleyen süreçte duyurulacağını söyledi.

Bu müjdeli haber, özellikle ilk kez ev sahibi olmayı planlayanlar ve dar gelirli vatandaşlar için büyük bir umut kaynağı oldu.

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