Köpekten kaçarken kamyonete çarptı o anlar kamerada

Kaza, dün öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Yolda motosikletle ilerleyen iki kişi, kendilerine doğru koşan köpeği görünce paniğe kapıldı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü direksiyonu kırarak park halindeki kamyonete arkadan çarptı.

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