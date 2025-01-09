MSB: Son bir haftada 94 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 2024 yılından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 164'e yükseldi.

Dört terörist hudut karakollarına teslim oldu

Yılbaşından beri hudutlarda yaşa dışı geçiş yapmaya çalışan 7'si terör örgütü mensubu 108 şahıs yakalandı.

939 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Suriye'deki gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında Suriye'deki gelişmelere de değindi.

Aktürk, Suriye'deki barış ve huzura yönelik atılan adımlara destek verildiğini belirterek şöyle devam etti:

"En uzun kara sınırına sahip olduğumuz komşumuz Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladığımızı, Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz".

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de son durum ve terör örgütü

PKK/YPG'nin Tişrin Barajı çevresinde masum sivilleri kalkan olarak kullanmasıyla ilgili

sorular üzerine şunları söyledi:

"TSK, terör örgütlerinin stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır"

"Türk Silahlı Kuvvetleri, terörizme karşı küresel iş birliği ve uluslararası dayanışmanın

önemine inanmakta, bu bağlamda, uluslararası toplumdan, PKK/YPG/SDG gibi terör

örgütlerinin terörist organizasyonlar olarak tanınmasını ve terörle mücadele konusunda daha

etkin bir iş birliği yapılmasını beklemektedir. TSK, terörist grupların desteklenmemesi

gerektiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini her fırsatta dile

getirmektedir. Suriye'de su kaynakları, enerji üretimi ve bölgesel güvenlik açısından stratejik

öneme sahip bir nokta olan Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, terör örgütü PKK/YPG/SDG

tarafından son savunma hattı olarak değerlendirilmektedir. TSK, Suriye'nin Tişrin Barajı

bölgesinde PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlı

kalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınamakta ve bu tür eylemlerin akla ve mantığa,

uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir.

PKK/YPG/SDG'nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması

hatta aralarında sivil giyimli terörist grupları da bölgeye sevk etmesi sadece terörist grupların

gerçekleştirebileceği bir hareket olup, insan hakları ihlali anlamına gelmektedir.

Bu tür eylemler, terör örgütlerinin kendi çıkarları uğruna masum insanların hayatlarını

hiçe sayan acımasız yöntemleridir. Kandil zihniyetinin yönlendirdiği bu faaliyet, Kürt

kardeşlerimizin lehine olmaktan çok onlara yeni sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Terör

örgütlerinin sivilleri kendi çıkarları uğruna canlı kalkan olarak kullanması, sadece insanlık dışı

bir yaklaşım değil, aynı zamanda terör örgütlerinin çaresizliğini ve ahlaki çöküşünü de gösteren

bir eylemdir.

"Terör örgütlerinin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanması insan hakları ihlali anlamına gelmektedir"

Bölgedeki gelişmeler, hem Suriye'nin iç güvenliği hem de Türkiye'nin sınır güvenliği

açısından büyük önem taşımaktadır. TSK; PKK/YPG/SDG gibi terör örgütlerinin bu tür

stratejik altyapıları kullanarak bölgedeki istikrarı bozma çabalarını engellemeye kararlıdır.

TSK, ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak ve ülkemizin hak ve

menfaatlerini korumak maksadıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve halkının barışçıl çözüm

arayışlarına saygı göstererek, terörist grupların silah bırakmaması durumunda, sınır ötesi

operasyonlarını sürdürme azim ve kararlılığındadır. Bu kararlılık, uluslararası hukuk ve

Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın meşru müdafaa hakkı ilkesi çerçevesinde, terör örgütlerinin

faaliyetlerine son vermek amacıyla bölgede barışı tehdit eden tüm terör unsurları ortadan

kaldırılıncaya dek sürdürülecektir."