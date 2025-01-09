e-Devlet'ten başvur, paranı geri al! Kredi çekenleri ilgilendiriyor

Bankalardan kredi çekince yapılan hayat sigortaları, paranızın kenarda durmasına neden olabilir. Aynı zamanda bu sigorta yapıldıysa parasını geri almak da mümkün. Avukat Yasemin Bal, "Sigortalı eğer erken ödeme yapmışsa, diyelim bir yıllık bir poliçe aldı ama 5. ayında borcun tamamını kapattı. Geri kalan 7 aya taalluk eden prim bedelini geri alabilir" dedi. Peki, böyle bir durumda nereye başvurulmalı?

TV100'de yer alan habere göre;

HAYAT SİGORTASI ZORUNLU MU?

avukat Yasemin Bal "Kredilerin geri ödenmesini teminat altına almak için sigorta poliçesi alıyorlar. Ya krediyi poliçesiz ya da poliçeli veriyorlar. Poliçesiz verdiklerinde uyguladıkları faiz oranları farklı, poliçeli verdiklerinde uyguladıkları faiz oranları farklı" ifadelerini kullandı.

Bankalar müşterilerine kredi kullandırırken hayat sigortası talep ediyor. Peki, müşterilerin hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunuyor mu? Bununla ilgili Bal "Elbette zorunda olmaması gerekir ama doğru olanla mecbur olan arasındaki farkı da doğru anlamamız gerekir" dedi.

Sigorta talep edilmeyen durumlarda kredi borcu vefat eden kişinin mirasçılarına geçiyor. Bal "Ödenememesi halinde sigorta poliçesi ile banka bu parayı tahsil edebileceği için daha düşük bir faiz oranı uyguluyor olabilir. Alacağınız veya mal varlığınız nasıl miras olarak kalıyorsa borcunuz da miras olarak kalıyor" şeklinde konuştu.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN GERİ ALABİLİRLER"

Bazı durumlarda hayat sigortasını geri almak mümkün. Peki, bu durumlar neler? Bal konuyla ilgili olarak "Sigortalı eğer erken ödeme yapmışsa, diyelim bir yıllık bir poliçe aldı ama 5. ayında borcun tamamını kapattı. Geri kalan 7 aya taalluk eden prim bedelini geri alabilir. Bu bakiye kalan prim bedelini e-devlet üzerinden başvuru yapmak suretiyle alabilir" ifadelerini kullandı.