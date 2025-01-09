İHH geçen yıl 1.185 su kuyusu açtı

Dünya genelinde temiz su kaynakları hızlı bir şekilde tükeniyor. Tükenmenin başlıca sebepleri ise; kuraklık, temiz suları kirleten faktörler ve israf. Dünya nüfusunun yüzde 18'i ise temiz suya ulaşamıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 2030 yılına kadar kuraklık sebebiyle 700 milyon civarında insan göç etmek durumunda kalabilir. Su kaynaklarının azalması, göç ve salgın hastalıklar gibi olumsuz etkilere yol açıyor.

İHH: 180 kuyunun inşa çalışmaları sürüyor

Uzun yıllardır su kuyusu çalışmalarında bulunan İHH, 2024 yılında da Afrika ve Asya'da su kuyuları inşa etti ve kullanıma sundu. Yıl içerisinde 15 ülkede açılan 1185 adet su kuyusu sayesinde günde 500 binden fazla insan temiz suya ulaşıyor.

Ayrıca, İHH tarafından 2024 yılında 9 ülkede inşasına başlanan 180 su kuyusunun da inşa çalışmaları devam ediyor.

İHH: Bugüne kadar 15 bin 389 kuyu açıldı

İHH'nın 2000 yılından bu yana 42 ülkede açtığı su kuyusu sayısı ise 15 bin 389 adete ulaştı. Açılan su kuyularından milyonlarca insan istifade ediyor.

Temiz suya ihtiyaç olan bölgelerde açılan su kuyuları, sadece halkın temiz ve içilebilir su ihtiyacını karşılamıyor, aynı zamanda tarım ve hayvancılık başta olmak üzere geçim faaliyetlerine de katkı sunuyor.

2024 yılında İHH tarafından su kuyusu açılan 15 ülke ise şu şekilde:

Afganistan, Benin, Çad, Fildişi Sahilleri, Gana, Gine, Kamerun, Kenya, Mali, Malavi, Nijer, Nijerya, Tanzanya, Togo ve Uganda.

