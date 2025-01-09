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Ters yönde ilerlerken yayaya çarptı: O anlar kamerada

Sultangazi'de ters yönde ilerleyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 11:06, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:27
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Kaza, 7 Ocak Salı günü saat 13.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen otomobil, yolu karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Bu sırada caddedeki klinikte çalışan doktor ve çevredekiler yerde yatan yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ambulansla yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kaza anı bir marketin güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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