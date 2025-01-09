6 yaşındaki Şirin'in katilinin cezası belli oldu

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya Şirin Hanilçi'nin annesi Yeter Hanilçi ile babası İbrahim Hanilçi ve ailenin avukatı katıldı. Tutuklu sanık Mustafa Özrün ise duruşmaya SEGBİS ( Sevs ve Görüntü Bilişim Sitemleri) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, İstanbul Barosu avukatları, UCİM derneği avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları davaya katılma talebinde bulundu .Mahkeme heyeti Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'nın katılma talebini kabul etti.

'SÖYLEDİĞİNİZ GİBİ OLDU'

Tutuklu sanık Mustafa Örün hakkındaki iddialar kendisine okunduktan sonra savunma yaptı. Örün, "Ne diyeceğimi bilmiyorum, aynen söylediğiniz gibi oldu. Savunmalarıma ekleyecek bir şeyim yok . Daha önce verdiğim ifadeler doğrudur" dedi.

'BU KATİLİN KIZIMIZI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİK'

Baba İbrahim Hanilçi, "O gün ben adliyeydim, eski bir dosyamdan dolayı adliyede çalışıyordum. Saat 5'ten sonra eve gittim. Eşim Yeter, çocuğumun kaybolduğunu söyledi. Eşim ve kızımla çocuğumuzu aramaya başladık, karakola gittik. Birçok karakola gittik, aranmayacak yer bırakmadık. Daha sonra sabah kolluk kuvvetleri kızımın bulunduğunu söylediler. Bu katilin kızımızı öldürdüğünü öğrendik. Sonuna kadar şikayetçiyim. Ben Mustafa Örün'ü tanımıyorum." dedi.

'ÇOCUĞUMU GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK ÖLDÜRÜYOR'

Söz hakkı verilen Anne Yeter Hanilçi ise, "Kızım 1 saat içinde kayboldu. Elektrik faturasını ödemeye gitmiştim geldiğimde yoktu. Bu şahıs kızımı kandırıyor alıyor mezarlığa götürüyor. 6 yaşındaki çocuğumu gözlerinin içine bakarak öldürüyor, 2 aydır sesini duymuyorum, gözümün yaşı dinmedi. Sonuna kadar şikayetçiyim." dedi. Mağdur avukatı sanık Mustafa Örün'ün üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Barosu avukatları, UCİM derneği avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları davaya katılma talebinde bulunurken, mahkeme heyeti sadece Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı'nın katılma talebini kabul etti.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Mustafa Örün hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Örün hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 51 yıl hapis cezasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli Feriköy'de 31 Ekim 2024 tarihinde kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir televizyon programına katılarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Bu gece saatlerinde alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu. Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ile mezarlığa girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Örün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi, vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAMEDEN

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede sanık Örün'ün, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' ve 'Cinsel amaçla çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 21 yıla kadar hapis, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise 18 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına çarptırılması talep edildi.