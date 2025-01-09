YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip

Türkiye'de siyasi parti sayısı son yıllarda yükselişe geçti. Başsavcılık verilerine göre Türkiye'de aktif 168 parti bulunurken, bu 168 partiden yalnızca 4'te biri, yani 38'inin seçimlere katılabileceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca il ve ilçe seçim kurullarının görevlerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği, bu kapsamda kurulların oluşturulması adına seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.

İŞTE O PARTİLER

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiler kapsamında, ocak ayından 6 ay öncesi olan 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış 38 siyasi partinin bulunduğu tespit edildi.

Alfabetik sıraya göre, seçime katılma yeterliliğine sahip partiler şöyle: