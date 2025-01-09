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YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime katılma yeterliliğine sahip 38 siyasi parti olduğunu belirtti ve hepsini tek tek açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 16:38, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 16:39
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YSK açıkladı: 38 parti seçime katılma yeterliliğine sahip

Türkiye'de siyasi parti sayısı son yıllarda yükselişe geçti. Başsavcılık verilerine göre Türkiye'de aktif 168 parti bulunurken, bu 168 partiden yalnızca 4'te biri, yani 38'inin seçimlere katılabileceği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun uyarınca il ve ilçe seçim kurullarının görevlerinin ocak ayının son haftasında sona ereceği, bu kapsamda kurulların oluşturulması adına seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesinin zorunlu olduğuna işaret edildi.

İŞTE O PARTİLER

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiler kapsamında, ocak ayından 6 ay öncesi olan 15 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilatlarını kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerini yapmış 38 siyasi partinin bulunduğu tespit edildi.

Alfabetik sıraya göre, seçime katılma yeterliliğine sahip partiler şöyle:

  • Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, AK Parti, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi
  • Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi
  • CHP
  • DEVA Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, DEM Parti
  • Emek Partisi
  • Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi
  • Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Hür Dava Partisi
  • İyi Parti
  • Memleket Partisi, Millet Partisi, MHP, Milli Yol Partisi
  • Ocak Partisi
  • Saadet Partisi, Sol Parti
  • Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi
  • Vatan Partisi
  • Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi
  • Zafer Partisi

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