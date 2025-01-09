Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'un merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen operasyonda 2 firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 11:00, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:59
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.N.G. (29) yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de İlkadım ilçesinde "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl hapis cezasıyla aranan İ.A'yı yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.