Bakanlık 'aile destek programları sonlandı' iddiasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Gazetesi'nde Aytunç Ürkmez imzasıyla yayımlanan "Aileye Destek Lüksmüş" başlıklı habere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, haberin gerçeği yansıtmadığını ve Türkiye Aile Destek Programı'nın süresi dolduğu için otomatik olarak sonlandığını belirtti.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılı Haziran ayında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı'nın geçici süreli olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler tamamen yalan ve yanıltıcıdır."

Sosyal Destek Harcamaları Artıyor

Bakanlık, 2025 bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayrılan kaynağın 651 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Ayrıca sosyal yardım harcamalarının milli gelir içindeki oranının 2002'de yüzde 0,4 iken 2025 yılında yüzde 1,1'e çıkarıldığı belirtildi.

"Asılsız haberlere itibar etmeyin"

Son dönemde bilinçli şekilde yayılan yanıltıcı haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların bu tür haberlere karşı dikkatli olması gerektiği çağrısında bulunuldu.