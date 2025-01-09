Ankara'da göçük: 1 ölü, 1 işçi aranıyor
Ankara'da göçük: 1 ölü, 1 işçi aranıyor
HGS yüklemesinde alınan komisyon için mahkemeden emsal karar
HGS yüklemesinde alınan komisyon için mahkemeden emsal karar
Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak
Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak
Bakanlık 'aile destek programları sonlandı' iddiasını yalanladı
Bakanlık 'aile destek programları sonlandı' iddiasını yalanladı
9 ilde ekmeğe zam geldi
9 ilde ekmeğe zam geldi
MSB, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı
MSB, yeni bedelli askerlik ücretini açıkladı
Araç sahibi olmak isteyenler, Otomobil kredilerinde düşüş başladı!
Araç sahibi olmak isteyenler, Otomobil kredilerinde düşüş başladı!
Bakan Şimşek'ten ilk kez ev sahibi olacaklara müjde!
Bakan Şimşek'ten ilk kez ev sahibi olacaklara müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!
Baharatta gıda boyası, yoğurtta nişasta kullanmışlar!
Aile hekiminden rapor alırken ücret ödenecek
Aile hekiminden rapor alırken ücret ödenecek
Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı
Meslek yüksekokullarında yeni dönem başlıyor! YÖK Başkanı açıkladı
Trabzon'da deprem oldu!
Trabzon'da deprem oldu!
Faiz indirimleri kredilere sınırlı yansıyacak
Faiz indirimleri kredilere sınırlı yansıyacak
GSS'YE ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti
GSS'YE ilişkin kanun teklifi Meclis'ten geçti
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
Memur ve sözleşmelilerin yemek ücretleri belli oldu
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Anadolu Üniversitesi'nde AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi devrede
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
Türkiye'de en çok satan elektrikli araçlar!
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
TBMM Genel Kurulu'nda 'pırlanta' tartışması
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
MİT'in kariyer fırsatlarına yoğun ilgi: 44 bin 867 başvuru
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
Ambulans hizmetlerinde teknoloji ve yapay zeka dönemi
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
İş Gıda'dan açıklama: KFC ve Pizza Hut kapanıyor mu?
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Yazar Selim İleri hayatını kaybetti
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Marketlerin yeni zam oyunu ifşa oldu
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Rize'de iki PTT çalışanını öldüren zanlı tutuklandı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Bakan Şimşek: Enflasyon Sepetinde yeni düzenleme yapıldı
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Gençlik çalışanları meslek tanımlarına kavuşuyor
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Türkiye'de hangi meslekler öne çıkacak?
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Danıştay bazı davaları öncelikli inceleyecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlık 'aile destek programları sonlandı' iddiasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakanlık, Türkiye Aile Destek Programı'nın doğal süreci içinde sonlandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 11:21, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:21
Yazdır
Bakanlık 'aile destek programları sonlandı' iddiasını yalanladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhuriyet Gazetesi'nde Aytunç Ürkmez imzasıyla yayımlanan "Aileye Destek Lüksmüş" başlıklı habere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, haberin gerçeği yansıtmadığını ve Türkiye Aile Destek Programı'nın süresi dolduğu için otomatik olarak sonlandığını belirtti.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılı Haziran ayında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı'nın geçici süreli olduğu vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

  • "Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler tamamen yalan ve yanıltıcıdır."

Sosyal Destek Harcamaları Artıyor

Bakanlık, 2025 bütçesinde sosyal destek harcamaları için ayrılan kaynağın 651 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Ayrıca sosyal yardım harcamalarının milli gelir içindeki oranının 2002'de yüzde 0,4 iken 2025 yılında yüzde 1,1'e çıkarıldığı belirtildi.

"Asılsız haberlere itibar etmeyin"

Son dönemde bilinçli şekilde yayılan yanıltıcı haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların bu tür haberlere karşı dikkatli olması gerektiği çağrısında bulunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber