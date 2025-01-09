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AVM'de tatlı yerken içinden cam çıktı

Ankara'da bir alışveriş merkezinde tatlı yiyen bir kişi, yediği tatlının içinden cam parçası çıkması üzerine restorandan şikayetçi oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 11:26, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:26
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AVM'de tatlı yerken içinden cam çıktı

Olay, Keçiören ilçesindeki bir AVM'de yaşandı. İddiaya göre, arkadaşları ile tatlı yemeye giden Burak Taştan isimli bir vatandaşın yediği tatlının içerisinden cam parçası çıktı. Olayın ardından hastaneye giden Taştan, endoskopi sonuçlarında midesinde 3 adet cam parçası olduğunu öğrendi. Taştan, bunun üzerine kafeden şikayetçi oldu.

"Merakımdan fındık gibi bir şey zannedip ısırdım"

Keçiören'de bulunan AVM'ye tatlı yemeye gittiğini söyleyen mağdur Burak Taştan, "Benim sağ dişimde dolgu olduğu için bundan dolayı sert tatlılar yiyemiyordum. Yumuşak bir tatlı söyledim. Tatlıyı kendileri üretiyorlarmış. Tatlımızı yerken son kaşığa gelmiştik ve bu son kaşığı yerken sol dişime bir şey takıldı. Ben de merakımdan fındık gibi bir şey zannedip ısırdım. Isırınca da patlama yaptı. Bu sıra içerisinde de dudağımın içerisinden biraz kan geldi. Elimle kontrol ettim, çıkardım ve cam olduğunu gördük. Garsonların eli ayağı birbirine dolaştı. Mekanda oturan müşteriler dahil bir değişik oldu. Hemen elimi ve yüzümü yıkadım. Yıkadıktan sonra da buranın patronu geldi. 'Ne yapabilirim' diye bir bir cümle kullandı. Bunu kullanınca ben de sinirlenip direkt hastaneye gittim ve tedavi sürecimi başlattım" ifadelerini kullandı.

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