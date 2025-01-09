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Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak. Güvenilir gıda kırmızı çizgimizdir

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Ocak 2025 11:29, Son Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:37
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Bakan Yumaklı: Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde;

Gıdada karekod uygulaması zorunlu olacak.

Pestisitle ilgili AB ile tam uyun içerisindeyiz. 223 maddenin yasaklandığını ifade etmek istiyorum.

Eğitimler yoğun şekilde devam ediyor. Bilinç ve algı meselesi. Hatalı olduğumuz yönlere yoğunlaşarak çözmeye çalışıyoruz.

Sanki sadece ihracata giden ürünler analiz ediliyormuş gibi algı var. Tarladan paketleme merkezlerine kadar birçok noktada arkadaşlarımız denetimlere devam ediyor.

Son 3 yılda 250 bin pestisit denetimi yapıldı. 3 yılın sonunda bu analiz sıklığıyla beraber pestisit kalıntı oranının yüzde 35 oranında azaldı. Bütün amacımız mümkün olduğu kadar sıfıra yaklaştırmak. Dünyada ortalama bir dekarlık

Türkiye'de bir dekara kullanılan pestisit miktarı 2.23 kg. AB ortalamasının altındayız.

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